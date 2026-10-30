O Real Madrid já traçou os primeiros passos de seu planejamento esportivo para 2027 e pretende exercer a cláusula de recompra do zagueiro espanhol Jacobo Ramón. O atleta, formado na base de Valdebebas, transferiu-se ao Como no verão de 2025 por 2,5 milhões de euros, mas a diretoria merengue assegurou metade dos direitos econômicos e termos contratuais para trazê-lo de volta por um montante inferior a 9 milhões de euros.

Evolução no futebol italiano e salto na cotação

A decisão do clube espanhol reflete a rápida evolução do defensor. Aos 21 anos, Ramón firmou-se como peça indiscutível na formação montada pelo técnico Cesc Fàbregas na Serie A e na Champions League, fazendo sua avaliação de mercado atingir 45 milhões de euros.

Cobiça britânica e controle de mercado

As exibições consistentes na Itália colocaram o jovem no radar da Premier League. O Manchester United intensificou observações após sofrer um gol do defensor na derrota por 4 a 1 para o Como pelo torneio continental, enquanto Chelsea e Arsenal acompanham seu desenvolvimento há meses. Ao assegurar o retorno do zagueiro em condições financeiras vantajosas, a cúpula do Real Madrid mantém o domínio pleno sobre o futuro do atleta, podendo integrá-lo ao elenco principal ou lucrar alto em uma eventual negociação com a elite inglesa.