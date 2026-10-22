O técnico do Como, Cesc Fàbregas, assumiu a responsabilidade por ter instruído seus comandados a diminuírem a intensidade na reta final da goleada sobre o Manchester United, pela Liga dos Campeões. A equipe italiana vencia o confronto por 4 a 0 no Stadio Giuseppe Sinigaglia antes de ceder um tento nos instantes finais, fechando o placar em 4 a 1.
A vantagem ampla do clube mandante foi construída com dois gols do meia-atacante Nico Paz e finalizações certeiras do centroavante Anastasios Douvikas e do defensor Jacobo Ramón.
O clube inglês conseguiu descontar apenas no primeiro minuto dos acréscimos da etapa final, quando o atacante Joshua Zirkzee superou a marcação adversária para marcar o tento solitário dos visitantes.
Fàbregas afirmou que se arrepende dos últimos dez minutos. “Porque fui eu quem disse para o time desacelerar porque há outra partida (no sábado) e, com 4 a 0, poderíamos administrar as coisas um pouco”, afirmou.
“Eu disse para os jogadores pararem de correr e ficarem no meio e me arrependo porque sou o primeiro que os incentiva a lutar até o fim. O gol deles me machucou porque baixamos nossa intensidade e nosso bloco defensivo, mas foi culpa minha”, disse.
A derrota gerou uma crise no Manchester United, com o capitão Bruno Fernandes questionando as táticas do técnico Michael Carrick em público.