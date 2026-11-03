O Manchester United protagonizou uma grande recuperação nesta terça-feira, 03, ao vencer a Roma por 3 a 2, em Old Trafford, pela quarta rodada da fase da liga da Liga dos Campeões. Após sair perdendo por dois gols de diferença nos primeiros vinte minutos de partida, a equipe inglesa dominou as ações no segundo tempo e buscou o resultado positivo, impulsionada por dois gols de Matheus Cunha na reta final do confronto.

Pressão inglesa e o brilho de Matheus Cunha

A partida começou com a Roma demonstrando alta eficiência em suas investidas. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Matías Soulé abriu o placar para os italianos após receber assistência de Rodrigo Mora. Pouco depois, aos 17, Donyell Malen converteu uma cobrança de pênalti, ampliando a vantagem para 2 a 0.

O cenário adverso obrigou o Manchester United a buscar o controle do jogo, terminando a partida com 53% de posse de bola, mas a primeira etapa terminou com a vitória parcial dos visitantes.

Na volta do intervalo, o volume ofensivo do Manchester United — que somou 15 finalizações totais contra apenas sete da Roma ao longo do jogo — começou a surtir efeito. Aos 13 minutos, após checagem do VAR, Bruno Fernandes cobrou pênalti e descontou para os mandantes, recolocando o time na partida.

A virada se desenhou na reta final, tendo Matheus Cunha como protagonista. Aos 38 minutos do segundo tempo, o brasileiro balançou as redes e empatou o duelo. Apenas três minutos depois, Cunha marcou novamente, desta vez aproveitando passe de Shea Lacey para decretar o 3 a 2. O autor dos gols decisivos, no entanto, acabou expulso aos 46 minutos.

Com o resultado, o Manchester United chega a seis pontos em quatro jogos na competição. Já a Roma permanece com quatro pontos. O United volta a campo no domingo, 08, contra o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês. A Roma tem seu próximo compromisso no sábado, 07, diante do Sassuolo, pelo Campeonato Italiano.