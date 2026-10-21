O técnico do Manchester United, Michael Carrick, avaliou a sua situação no comando da equipe antes do confronto contra o Como, válido pela Champions League. O treinador declarou sentir total respaldo da diretoria inglesa e enfatizou que compreende as cobranças naturais do trabalho.

Em entrevista coletiva concedida na Itália, Carrick tratou com tranquilidade as especulações sobre sua permanência e afastou a urgência de manifestações públicas frequentes de apoio por parte da cúpula diretiva. Segundo o comandante britânico, a confiança estabelecida no cotidiano do centro de treinamento é suficiente para a continuidade do planejamento.

O técnico destacou que o foco principal deve permanecer nas respostas práticas dentro de campo. Para o treinador, vitórias e atuações sólidas representam a única fórmula viável para afastar oscilações de ambiente e assegurar a evolução da equipe ao longo da temporada.

O Manchester United busca regularidade competitiva em suas frentes de disputa. A partida na região da Lombardia representa um momento decisivo para consolidar o posicionamento do time na fase classificatória do torneio continental.