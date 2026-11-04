O técnico do Manchester United, Michael Carrick, detalhou os bastidores da virada de sua equipe por 3 a 2 diante da Roma, em confronto válido pela Champions League. Após terminar a etapa inicial em desvantagem de dois gols, a comissão técnica conversou com os jogadores no vestiário. A instrução foi direcionada a manter a atitude mental positiva e acreditar na virada.

“Tenho orgulho de muitas pessoas. Tenho orgulho dos jogadores e acho que eles merecem muito crédito por terem superado uma situação tão difícil. E também dos torcedores, por estarem presentes. Eu podia sentir o quanto eles estavam ansiosos para que déssemos algo em que pudessem se apoiar e se empolgar”, iniciou Carrick em entrevista coletiva.

“Estávamos todos frustrados e decepcionados ao chegar no intervalo, mas conversei com os jogadores sobre o segundo tempo, o que este estádio pode fazer em determinados momentos e como um único momento pode mudar tudo. Voltamos muito bem para o segundo tempo e mantivemos uma postura muito positiva durante toda a etapa final. Foi apenas uma vitória, então não vamos nos empolgar demais, mas foi importante para nós”, finalizou.