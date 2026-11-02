O Manchester United intensificou os contatos e se aproxima de formalizar sua primeira contratação para a reabertura do mercado de transferências em janeiro. O alvo prioritário do clube inglês é o lateral-esquerdo Alejandro Balde, atualmente no Barcelona. A informação é do portal Sport Witness.

Detalhes da negociação com o Barcelona

O jornal Mundo Deportivo revelou que o jogador vê com bons olhos uma transferência para o futebol inglês. Sob o comando de Hansi Flick no clube catalão, o atleta tem enfrentado forte concorrência e busca maior minutagem e protagonismo esportivo. Neste momento, Balde está atrás de João Cancelo e Xavi Espart.

“Alejandro Balde não perdeu a esperança, mas está cada vez mais convencido de que, se quiser mais tempo de jogo, terá que deixar o Barça”, escreveu o jornal Mundo Deportivo.

As conversas em andamento visam selar a transferência em definitivo já no início do ano. A diretoria dos Red Devils busca antecipar os trâmites contratuais para que o atleta seja integrado de imediato nas primeiras semanas do período de inscrições.

Como a chegada impacta a defesa inglesa

A lateral-esquerda tornou-se um dos setores mais críticos da equipe britânica. Os recorrentes problemas médicos do titular Luke Shaw exigiram improvisações defensivas no setor, sobrecarregando opções como o zagueiro Lisandro Martínez na cobertura do corredor canhoto, além de Diogo Dalot e Patrick Dorgu.

Com a eventual contratação de Balde, o setor ganha profundidade ofensiva e velocidade, permitindo recompor a consistência tática da linha defensiva e oferecendo alternativas diretas para a rotação do elenco ao longo da temporada.