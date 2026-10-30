O técnico do Manchester United, Michael Carrick, enfrenta forte pressão antes do duelo contra o Chelsea neste sábado, em Londres, pela Premier League. O comandante tenta estancar uma sequência incômoda de oito partidas sem vitória.

Ajustes táticos e vulnerabilidades defensivas

Um dos principais focos de correção está no sistema de marcação. A equipe apresentou falhas na execução do bloco alto de pressão, utilizado em cerca de 36% das fases de construção dos adversários.

O time registrou reveses diante de Atlético de Madrid e Como, mas obteve um empate por 1 a 1 contra o Leeds United, confronto no qual apresentou maior disciplina posicional e linhas compactas, padrão que pode servir de referência para o jogo em Stamford Bridge.

O papel do capitão Bruno Fernandes

Outro ponto decisivo para a partida envolve a situação de Bruno Fernandes. O meia português começou no banco de reservas contra o Bournemouth após contestar publicamente as escolhas táticas da equipe.

Após conversas internas para alinhar o planejamento, Carrick reiterou a importância do atleta como líder do elenco. A tendência é que o capitão retorne aos onze titulares para melhorar a articulação e a conexão entre o meio-campo e o ataque.