O técnico do Manchester United, Michael Carrick, afirmou que não necessita de garantias sobre o seu cargo para dar continuidade ao trabalho. Pressionado por uma sequência de resultados negativos, o treinador reforçou sua postura em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29, e insistiu que segue trabalhando para “melhorar as coisas”.

“Eu não preciso de garantias de ninguém. Eu entendo a posição e entendo a responsabilidade e o que vem com isso. Eu não preciso de garantias de ninguém”, afirmou. “Estou aqui para fazer o melhor pela equipe e quero nos tornar melhores e melhorar as coisas”.

A instabilidade aumentou após a derrota por 3 a 0 sofrida em Old Trafford diante do Bournemouth no último domingo. O revés manteve a equipe na 16ª colocação da Premier League, com sete pontos conquistados em oito partidas disputadas — apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Além disso, o resultado ampliou para oito o número de confrontos seguidos sem triunfo em todas as competições oficiais, somando apenas duas vitórias nos primeiros 12 compromissos da temporada.

Apesar da cobrança, Carrick afirmou ver dedicação e intensidade no dia a dia do elenco para superar o momento adverso. “Os jogadores estão com fome. Sofremos porque não vencemos jogos suficientes, mas há intensidade, exigência e vontade de melhorar”, disse.

O treinador também encerrou atritos extra-campo ao confirmar que o meio-campista Bruno Fernandes segue respaldado com a braçadeira de capitão e integrado ao grupo. Ele foi reserva contra o Bournemouth, depois de criticar as táticas de Carrick em público.

O próximo compromisso do Manchester United será realizado neste sábado, 31, contra o Chelsea, em Stamford Bridge, pela nona rodada do Campeonato Inglês.