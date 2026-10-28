O atacante Kai Rooney, de 16 anos, foi o protagonista na vitória do Manchester United sub-18 por 6 a 0 sobre o Burnley, em partida válida pela Premier League da categoria. Filho mais velho do ex-atacante Wayne Rooney, o jovem anotou quatro dos seis gols da equipe no duelo.

Kai abriu o marcador aos 22 minutos da etapa inicial e no começo do segundo tempo, ampliou a contagem cobrando pênalti. O atacante voltou a balançar as redes aos 63 minutos com um cabeceio e, pouco depois, concluiu sua atuação anotando o quarto gol no confronto.

Com a atuação contra o Burnlei, o atleta chegou a cinco gols e uma assistência em três partidas disputadas na atual edição da competição de base. Além do rendimento na categoria sub-18, o jovem atacante já participou de atividades com o elenco sub-21 do clube inglês.

A ascensão de Kai ocorre sob constante atenção da comissão técnica e dos torcedores, em razão da história construída por seu pai, que detém o posto de maior artilheiro da história do clube de Manchester. O rendimento nos gramados reforça o jovem atacante como uma das opções mais produtivas do setor ofensivo na base dos Red Devils.