Os jogadores do Manchester United retornarão aos treinamentos em Carrington nesta terça-feira sob forte indefinição no comando técnico. Segundo a Sky Sports, o futuro de Michael Carrick está sendo avaliado pela cúpula do clube após a derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth em Old Trafford, a sua oitava partida consecutiva sem vitória por todas as competições.

Durante a folga programada do elenco principal nesta segunda-feira, Carrick esteve nas instalações do clube para acompanhar um jogo da equipe sub-21 contra o Hull City, disputado com portões fechados. No mesmo período, o executivo-chefe Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox reuniram-se no complexo esportivo para analisar o cenário e traçar os próximos passos da equipe, com decisões alinhadas à gestão do co-proprietário Sir Jim Ratcliffe.

O momento adverso se reflete diretamente na classificação da Premier League, na qual o time figura na 16ª colocação, com apenas sete pontos em oito rodadas. O ambiente interno também sofreu abalos recentes com a decisão de deixar o capitão Bruno Fernandes entre os reservas na última rodada, na esteira de questionamentos táticos levantados pelo meio-campista após a derrota para o Como pela Champions League na semana passada.