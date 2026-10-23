O técnico Michael Carrick enfrenta forte instabilidade no comando do Manchester United. A equipe vive o seu pior início de campeonato em quarenta anos e a diretoria do clube já analisa alternativas no mercado.

Por que Michael Carrick está sob pressão no cargo?

O momento negativo se intensificou após atuações irregulares nas principais competições. Na Premier League, o time ocupa a 13ª posição, com apenas sete pontos conquistados. O cenário piorou após a derrota por 4 a 1 para o Como pela Champions League, o pior revés continental da equipe desde 1994.

O retrospecto recente aponta apenas duas vitórias nas primeiras 11 partidas disputadas na temporada, além de uma sequência de sete confrontos sem vencer.

Quais técnicos estão na mira da diretoria?

Diante da instabilidade e de divergências internas, a cúpula do clube inglês iniciou o planejamento de nomes ainda em setembro, segundo informações do jornal inglês Daily Mail. A relação monitorada contém cinco treinadores:

Julian Nagelsmann : ex-técnico da Alemanha e atualmente sem clube

: ex-técnico da Alemanha e atualmente sem clube Antonio Conte : ex-técnico do Napoli e treinou o Tottenham entre 2021 e 2023

: ex-técnico do Napoli e treinou o Tottenham entre 2021 e 2023 Eddie Howe : ex-treinador do Newcastle, onde ficou até o fim da última temporada

: ex-treinador do Newcastle, onde ficou até o fim da última temporada Fabian Hürzeler : técnico do Brighton, 3º colocado da Premier League

: técnico do Brighton, 3º colocado da Premier League Kieran McKenna: ex-treinador do

Ipswich Town

Até quando o treinador deve permanecer no comando?

Apesar da contestação pública, Michael Carrick deve permanecer à frente da equipe ao menos até o próximo duelo diante do Bournemouth. A continuidade do trabalho além desse compromisso dependerá da capacidade de resposta do elenco nas rodadas seguintes. Em sua última declaração sobre como se sente no cargo, o treinador afirmou que se sente “respaldado” pela diretoria do United.