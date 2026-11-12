O Crystal Palace anunciou o desligamento do técnico Pierre Sage nesta quinta-feira, 12. A decisão da diretoria inglesa ocorreu quatro dias após a derrota por 3 a 1 diante do Liverpool, resultado que manteve o clube londrino na última posição da Premier League, com apenas sete pontos.

O que motivou a saída do treinador

A passagem do profissional francês por Londres foi marcada por instabilidade esportiva e dificuldades de adaptação. Em dez rodadas disputadas no campeonato nacional, a equipe somou sete derrotas, acumulando apenas sete pontos. O tropeço recente representou o quarto revés consecutivo do elenco na competição inglesa.

Junto da saída do treinador, o clube confirmou a rescisão dos contratos de integrantes de sua comissão técnica: Jamal Alioui, Damien Della Santa e Sandy Guichard.

Possível retorno ao futebol francês

Segundo informações publicadas pelo jornal L’Équipe, Pierre Sage agora surge como alternativa imediata para assumir o comando técnico do Lens. A diretoria da agremiação francesa estuda a contratação para reorganizar seu departamento de futebol no restante da temporada europeia.