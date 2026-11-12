O Arsenal avalia opções ofensivas para reforçar o elenco no mercado de transferências, mas a tentativa de contratar o atacante norueguês Antonio Nusa encontrou um obstáculo considerável. De acordo com o canal Sky Germany, o RB Leipzig considera a liberação do jogador em janeiro como “quase impossível”.

De acordo com a apuração, observadores do clube londrino acompanharam presencialmente o desempenho do atleta na Alemanha. Apesar da sondagem da equipe inglesa, a diretoria do Leipzig mantém estabilidade orçamentária e assumiu uma postura rígida nos bastidores: o atacante só deixará a equipe alemã mediante uma proposta com cifras muito acima do padrão de mercado.

Qual é a fase de Nusa e as opções de Mikel Arteta?

O jovem atacante norueguês vive momento destacado no futebol alemão ao registrar seis gols e oito assistências em 15 partidas na temporada. Avaliado em cerca de 45 milhões de euros (cerca de R$ 279,6 milhões) pelo portal Transfermarkt, Nusa se consolidou como peça fundamental do setor ofensivo do Leipzig.

Diante da relutância do clube alemão em negociar nesta janela de inverno, o técnico Mikel Arteta precisará reavaliar as prioridades imediatas ou aguardar o término da temporada europeia para formular uma nova investida. Atualmente, o treinador conta com opções como Bukayo Saka, Noni Madueke, Kai Havertz, Viktor Gyökeres, Christos Tzolis e Eberechi Eze.