O Arsenal monitora a situação do atacante Endrick no Real Madrid e estuda uma investida para a janela de transferências de janeiro de 2027. Diante da baixa minutagem na equipe espanhola, o jogador brasileiro considera alternativas no mercado para garantir maior sequência.

Segundo o portal talkSPORT, a diretoria do clube londrino enxerga o jovem atleta como uma oportunidade relevante para reforçar seu setor ofensivo. As tratativas preliminares podem ser facilitadas pela boa relação do diretor esportivo Andrea Berta com os representantes do atacante. Apesar do forte interesse, o Real Madrid ainda não recebeu uma proposta formal por parte dos ingleses.

Busca por minutos e concorrência europeia

Endrick disputou cerca de 140 minutos em jogos oficiais pelo clube espanhol nesta temporada. A concorrência elevada no elenco merengue reduziu suas chances entre os titulares, levando o atleta a manifestar a necessidade de atuar com maior regularidade. Além do Arsenal, equipes como a Roma e o Sporting também acompanham o cenário do brasileiro no futebol europeu.

Mesmo com a falta de espaço, o jogador elogiou José Mourinho durante coletiva pela seleção brasileira: “Eu confio muito no Mourinho. Todos os dias ele vem falar comigo, mas não para falar de futebol, ele também pergunta sobre a minha vida pessoal”.