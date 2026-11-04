O Arsenal foi a Praga nesta quarta-feira, 04, e garantiu mais uma vitória na Liga dos Campeões. Atuando no estádio Sinobo, a equipe inglesa superou o Slavia Praga por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da fase da liga da competição. O resultado mantém os visitantes invictos no torneio, enquanto os donos da casa seguem sem vencer.
Mesmo jogando fora de casa, o time comandado por Mikel Arteta controlou a posse de bola (57%) e foi eficiente em suas investidas no primeiro tempo. O Slavia Praga, sob o comando do técnico Jindrich Trpišovský, tentou responder e chegou a finalizar mais vezes ao longo da partida (18 contra 12 no total), mas esbarrou na precisão inicial dos ingleses.
Gyökeres comanda vantagem no primeiro tempo
O Arsenal construiu o placar logo na etapa inicial. Aos 9 minutos, Noni Madueke abriu o marcador após receber assistência de Viktor Gyökeres. O atacante, que já havia contribuído com o passe para o primeiro gol, ampliou a vantagem aos 38 minutos, desta vez contando com a assistência de Mikel Merino.
No segundo tempo, o Arsenal administrou o resultado. O Slavia Praga promoveu diversas alterações, e uma delas surtiu efeito nos minutos finais quando Wiktor Nowak balançou as redes para os donos da casa, aproveitando assistência de David Jurasek, que havia entrado na partida aos 26 minutos da etapa final.
O Arsenal é o terceiro colocado da Champions League, com 10 pontos. O Slavia Praga somou apenas um.
O próximo compromisso dos Gunners será pelo Campeonato Inglês, no sábado, 07, em casa contra o Hull City. O Slavia Praga volta a campo pela Champions League na quarta-feira, 25 de novembro, quando recebe o Villarreal.