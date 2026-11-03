O zagueiro William Saliba retornou aos treinamentos coletivos com o Arsenal nesta terça-feira, 3. O defensor francês voltou a trabalhar com o elenco na véspera da partida contra o Slavia Praga, válida pela Champions League, marcada para esta quarta-feira, 4, às 17h (de Brasília).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Arsenal escreveu: “olha quem voltou”. Em outras fotos divulgadas pelo clube, Saliba aparece realizando exercícios no gramado ao lado de companheiros.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Arsenal (@arsenal)

Recuperação de lesão na coluna

O jogador de 25 anos estava afastado das atividades desde meados de julho, quando sofreu uma lesão nas costas durante a semifinal da Copa do Mundo entre a seleção francesa e a seleção espanhola. O departamento médico do clube inglês conduziu um tratamento conservador com especialistas, sem submeter o atleta a intervenção cirúrgica.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro viajou com a delegação do Arsenal para o compromisso diante do Slavia Praga. A presença de Saliba no campo, porém, ainda não é garantida.