Em um confronto eletrizante, Bayern de Munique e Arsenal empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira, na Allianz Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Os ingleses saíram na frente com Eberechi Eze e viram os bávaros virarem com gols de Alphonso Davies e Harry Kane, mas Declan Rice garantiu a igualdade na reta final. O resultado mantém a invencibilidade das duas equipes na atual edição do torneio.
Virada bávara e milagres dos goleiros
O Arsenal começou a partida ditando o ritmo e controlando a posse de bola, que terminou em 58% a favor dos visitantes. Logo aos 10 minutos, no entanto, Bukayo Saka sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído por Eberechi Eze. A mudança forçada acabou surtindo efeito: Martin Odegaard lançou do campo defensivo, Eze saiu nas costas da zaga, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar, em lance confirmado pelo VAR. O Bayern respondeu aos 35 minutos, quando Harry Kane dominou no meio-campo e enfiou a bola para Alphonso Davies, que ficou cara a cara com David Raya e chutou no canto para empatar.
O segundo tempo começou em ritmo acelerado, exigindo trabalho dos goleiros. Aos dois minutos, Rice cobrou escanteio, Bruno Guimarães cabeceou forte para o chão e Manuel Neuer salvou em cima da linha. Logo depois, foi a vez de Raya brilhar ao espalmar uma cabeçada livre de Dayot Upamecano.
Aos 14 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Bayern após um chute de Kane bater no braço aberto de Jurriën Timber. O próprio Kane foi para a cobrança e virou a partida para os donos da casa, anotando seu quarto gol nesta Champions.
Em desvantagem, o Arsenal foi para o abafa na reta final. A estratégia deu resultado quando Viktor Gyökeres, que havia entrado no segundo tempo, fez o trabalho de pivô dentro da área e rolou para Rice. O volante fuzilou cruzado e rasteiro para decretar o 2 a 2. Nos acréscimos, Neuer ainda voou junto ao travessão para desviar um chute forte de Eze.
Ao fim do jogo, as estatísticas refletiram o equilíbrio, com 13 finalizações para o Bayern e 12 para o Arsenal, além de duas defesas de Neuer e três de Raya.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o empate, o Bayern de Munique chegou a cinco pontos na competição. Já o Arsenal avançou para sete pontos. Na próxima rodada da Champions League, o Bayern visita o Atlético de Madrid, enquanto o Arsenal encara o Slavia Praga.
Antes disso, as equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. No sábado, 24, o Arsenal recebe o Everton pelo Campeonato Inglês. No domingo, 25, o Bayern de Munique visita o Freiburg pelo Campeonato Alemão.