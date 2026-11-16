Temos um novo 007. Com a confirmação nesta segunda-feira, 16, de que o ator britânico Robert Pattinson será o novo protagonista de James Bond nos cinemas, a franquia ganha um agente secreto que, fora das telas, tem ligação com o futebol – e representa a ala vermelha de Londres.

O time do coração dos 007

Sean Connery (1962–1967, 1971, 1983): Rangers/Celtic

George Lazenby (1969): sem clube

Roger Moore (1973–1985): sem time

Timothy Dalton (1987–1989): Manchester City

Pierce Brosnan (1995–2002): Celtic

Daniel Craig (2006–2021) Liverpool

Robert Pattinson (a partir de 2027): Arsenal

Robert Pattinson – Arsenal

Nascido em Londres, o mais novo intérprete de Bond é torcedor do Arsenal. Em uma entrevista de 2011 ao tabloide Metro, o protagonista da Saga Crepúsculo contou do que mais sentia saudades de seu país : “Sinto falta de ler a seção de esportes. Sinto falta do futebol… do Arsenal.” Esta, no entanto, é uma de suas poucas declarações sobre futebol, para o qual admitiu jamais ter tido aptidão.

Daniel Craig — Liverpool

O mais boleiro dos James Bonds. Antes de passar o bastão para Pattinson, Daniel Craig foi o representante de Anfield na franquia. Criado na região de Merseyside, o ator é torcedor fervoroso do Liverpool. Presença frequente nas arquibancadas de Anfield e em turnês internacionais dos Reds, Craig mantém amizade próxima com ídolos do clube e costumava acompanhar a equipe de perto sempre que sua agenda de filmagens permitia. Certa vez, chegou a brincar que o ídolo “Steven Gerrard seria um bom 007.”

Pierce Brosnan — Celtic

O 007 dos anos 1990 nasceu na Irlanda, o que gera uma óbvia associação com o Celtic, clube escocês fundado por irlandeses, embora haja poucas evidências de que ele seja um torcedor realmente fervoroso. Brosnan chegou a vestir uma camisa do Celtic de número 007, e também foi visto em jogos dos clubes londrinos Fulham e Tottenham.

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Timothy Dalton — Manchester City

Muito antes da era bilionária dos Citizens, Timothy Dalton já frequentava as arquibancadas do antigo estádio Maine Road. O ator galês acompanhou o Manchester City durante os anos de instabilidade do clube nas divisões inferiores do futebol inglês, mantendo sua ligação com a equipe azul de Manchester ao longo das décadas.

“Sempre tentávamos entrar no jogo nos esgueirando por entre as pernas dos torcedores e por baixo das catracas para poder assistir sem ter que pagar. Jamais me esquecerei de ver aqueles jogadores de camisa azul jogando naquele gramado verdejante e exuberante”, contou à página oficial do clube.

Roger Moore — Sem clube

Conhecido pelo estilo aristocrático, Roger Moore é o Bond menos futebolista. Jamais declarou ter um time, ainda que tenha se encontrado com o elenco do Manchester United em um evento da Unicef em 2002. Alguns tabloides noticiaram uma suposta simpatia pelo Charlton Athletic.

George Lazenby — sem clube

Único ator não britânico ou irlandês a interpretar Bond (em 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade, de 1969), o australiano George Lazenby cresceu ligado ao rúgbi e ao futebol australiano (AFL). Durante a passagem por Londres, frequentou jogos do Arsenal.

Sean Connery — Rangers e Celtic

O primeiro e icônico James Bond tinha uma relação profunda — e controversa — com o futebol. Antes de estourar no cinema, o escocês Sean Connery foi um jogador talentoso na juventude e, reza a lenda, chegou a receber uma proposta do técnico Matt Busby para treinar no Manchester United, oferta que recusou para seguir na atuação.

Na Escócia, sua torcida gerou debates históricos em Glasgow: inicialmente identificado com o Celtic por influência familiar, Connery tornou-se um apoiador público e próximo do rival Rangers anos mais tarde, impulsionado por sua amizade com o ex-presidente do clube, David Murray. Apesar da mudança de lado no clássico Old Firm, sua maior paixão declarada sempre foi a seleção da Escócia.