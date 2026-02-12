O volante Thomas Partey, ex-Arsenal e Atlético de Madrid, atualmente no Villarreal, recebeu mais duas novas acusações de estupro. Segundo o jornal britânico, The Telegraph, as denúncias foram feitas em Londres, em agosto do ano passado, e são casos separados. O atleta teria cometido os crimes em 2020.

O jogador já enfrenta um processo sob a acusação de ter estuprado duas mulheres e agredido uma terceira. O ganês agora deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no dia 13 de março. O atleta se diz inocente e nega as denúncias.

Carreira de Partey

Volante de 32 anos, Thomas Partey jogou a maior parte de sua carreira em times espanhóis, como Mallorca, Almería e Atlético de Madrid. No momento o atleta está no Villarreal, 4º colocado de La Liga.

O jogador teve uma passagem de destaque no Arsenal, quando participou das campanhas de vice-colocado do clube na Premier League. O volante fazia dupla com Declan Rice e, nessa temporada, foi substituído por Zubimendi, ex-Real Sociedad.