O ex-zagueiro Rio Ferdinand revelou que sofre com o impacto de lesões que ainda hoje teve durante a carreira. Em entrevista à Men’s Health UK, o ex-jogador do Manchester United contou que sofre com dores fortes na coluna e precisa usar cadeira de rodas em alguns momentos.
“Tenho episódios de dor nas costas que me obrigam a ficar internado por alguns dias ou até a usar cadeira de rodas por um período. É uma loucura, porque surge do nada”, disse o ex-jogador de 47 anos, que se aposentou em 2015.
Nos anos de glória do Manchester United, o ídolo teve que se afastar dos gramados diversas vezes por problemas nas costas, algo que nunca foi superado. Ferdinand contou que, depois de se mudar com a família para Dubai, o quadro piorou.
“Tenho problemas de coluna há muito tempo. São lesões que sofri ao longo da minha carreira. Tomei comprimidos e injeções por cerca de seis anos para conseguir jogar”, afirmou o atleta.
Ferdinand tem 12 temporadas pelo Manchester United, com seis títulos de Premier League e a Champions League na temporada 2007/08. Com mais de 700 jogos como profissional, o ex-zagueiro inglês está atualmente com 47 anos e já foi comentarista em redes de seu país.