Em entrevista coletiva, Pep Guardiola foi perguntado sobre as recentes falas de Sir Jim Ratcliffe, CEO do rival Manchester United e um dos homens mais ricos da Inglaterra, sobre questões migratórias. O empresário inglês afirmou em entrevista para a Sky Sports, na última quarta-feira, que a falta de estabilidade na economia britânica estaria relacionada ao forte fluxo imigratório que chega ao país.

“O Reino Unido não consegue ter uma economia (estável) com nove milhões de pessoas recebendo benefícios e com altos níveis de imigrantes chegando. O Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado pelos imigrantes”, disse Ratcliffe.

O mandatário do Manchester United chegou a se desculpar pela fala em um comunicado nesta sexta-feira. “Peço desculpas por minha escolha de linguagem ter ofendido pessoas no Reino Unido e na Europa, além de ter gerado preocupação. Mas é importante abordar o assunto da imigração controlada e bem administrada que suporte o crescimento econômico”, justificou o empresário.

O que disse Guardiola?

Pep Guardiola é conhecido por não ficar apenas no âmbito do futebol em suas coletivas. Quando perguntado sobre outros assuntos, o técnico não se omite e declara suas opiniões, como quando foi questionado sobre a disputa em Gaza e se posicionou como pró-Palestina no conflito.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, 13, que antecede a partida contra o Salford, pela FA Cup, no sábado, o treinador catalão foi perguntado sobre as questões migratórias abordadas na fala de Ratcliffe: “O problema que nós temos em todos os países é que tratamos os imigrantes, ou pessoas que vêm de outros países, como causadoras dos problemas dos nossos próprios países. E isso é um grande problema, por que isso não é culpa delas (imigrantes)”.

“A maioria das pessoas estão fugindo de seus países por causa dos problemas nesses lugares, não porque elas querem sair. Quando nós abraçarmos outras culturas, realmente abraçarmos elas, nós teremos uma sociedade melhor”, completou o treinador.