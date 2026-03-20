A prestigiada revista inglesa FourFourTwo publicou sua lista atualizada dos 50 melhores jogadores da Premier League da temporada. O ranking reflete o desempenho técnico e o impacto tático dos atletas no Campeonato Inglês. Destaque entre os melhores, o recém convocado para a seleção brasileira, Igor Thiago, do Brentford, aparece no top 10.

Destaques fora do top 10

Ocupando a 14ª posição, Moises Caicedo consolidou-se como o pilar central do Chelsea. Após as conquistas da Conference League e do Mundial de Clubes em 2025, o equatoriano justificou o investimento recorde de £115 milhões. Sua parceria com Enzo Fernández é descrita como uma das mais sólidas da Europa, oferecendo segurança defensiva e precisão nos passes fundamentais para a estrutura tática dos Blues.

Um dos grandes destaques também é Jack Grealish, que aparece na 31ª colocação. Atualmente emprestado ao Everton, o atacante vive uma reabilitação técnica notável sob o comando de David Moyes.

No Manchester City, a novidade é o holandês Tijjani Reijnders (46º). Contratado junto ao Milan por £46,5 milhões em junho de 2025, ele é apontado como o sucessor natural de Kevin De Bruyne na articulação criativa da equipe de Pep Guardiola.

Confira o top 10 melhores jogadores da Premier League