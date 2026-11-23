O atacante francês Michael Olise entrou no radar do Arsenal para a próxima janela de transferências. O clube inglês avalia opções para reforçar o setor ofensivo, mas a sondagem esbarra no forte interesse do Real Madrid e na posição firme do Bayern de Munique, que pretende manter o atleta em seu elenco. A informação é do jornalista Christian Falk.

Apesar da eventual dificuldade na negociação por Olise, a diretoria dos Gunners mantém a observação ativa, ciente de que qualquer investida envolverá negociações financeiramente complexas e a oposição direta dos espanhóis. Segundo Falk, uma ida ao futebol espanhol é mais provável, uma vez que Olise já atuou na Premier League.

De acordo com a apuração, a diretoria alemã tem conhecimento do interesse em seu atleta. O Bayern, no entanto, ainda não iniciará conversas para estender o vínculo do atleta, mas tem planos para abrir negociações com Olise. O atacante tem contrato válido até junho de 2029.

“O Bayern de Munique tem vários argumentos a seu favor para convencer o ponta francês a assinar um novo contrato, mas vamos ver o que acontece. Olise tem todas as opções do mundo para escolher qualquer clube de elite do futebol mundial. Mas o Bayern de Munique lutará para mantê-lo na Bundesliga”, escreveu Falk.