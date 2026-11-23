O meio-campista Scott McTominay deu sinal verde para um possível retorno ao Manchester United. Atualmente no Napoli, o jogador escocês tem seu futuro em aberto diante de entraves para a prorrogação contratual com o clube italiano. A informação é do jornal italiano Il Mattino.

As tratativas para renovar o vínculo de McTominay com a equipe de Nápoles, originalmente assinado até o meio de 2028, enfrentam impasses financeiros. O jogador consolidou status de titular absoluto e peça decisiva na Serie A, o que fez seu estafe e a diretoria discutirem uma revisão dos termos. Diante do desacordo inicial, o cenário abriu margem para especulações em torno de uma eventual transferência no futebol europeu.

A falta de definição contratual atraiu a atenção de clubes da Premier League. Além do interesse manifestado por Old Trafford, o Chelsea também monitora as condições do jogador escocês. Apesar disso, é mais provável um retorno ao United do que uma transferência aos Blues, de acordo com a apuração.

Apesar do interesse e da preferência do atleta, ainda não foram apresentadas propostas formais. A diretoria do Napoli segue trabalhando nos bastidores para tentar assegurar a continuidade do meio-campista, enquanto os ingleses acompanham o desfecho das tratativas.