Em sua primeira entrevista coletiva à frente do Manchester United, concedida nesta sexta-feira, 20, Mauricio Pochettino falou sobre a sua chegada ao clube. O treinador argentino também expôs o desgaste vivido por ele às vésperas do clássico contra o Liverpool.

“Estamos felizes, mas, ao mesmo tempo, muito ocupados. Acho que é uma corrida contra o tempo para chegarmos em condições de competir contra o Liverpool. Meu primeiro objetivo é dormir! Mas não consigo dormir, só três ou quatro horas por dia. O objetivo é conhecer as pessoas, a comissão técnica, os jogadores, e tentar causar um impacto desde o início, um impacto positivo.”, afirmou.

Pochettino desembarcou em Manchester após deixar a seleção dos Estados Unidos para assumir a vaga deixada por Michael Carrick. Em suas primeiras horas no centro de treinamento de Carrington, o treinador realizou reuniões individuais de mais de três horas com os atletas em seu escritório, com o intuito de avaliar o aspecto emocional e recuperar a confiança do elenco.

Contra o Liverpool? Vencer ou vencer

O Manchester United entra na 11ª rodada da Premier League na 18ª posição, ocupando a zona de rebaixamento com 8 pontos em 10 partidas disputadas, acumulando uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.

A estreia de Pochettino ocorre neste domingo, 22, às 17h30 (horário local), no clássico contra o Liverpool em Anfield. Para o confronto, o técnico confirmou a manutenção de Bruno Fernandes como capitão da equipe.