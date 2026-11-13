O Manchester United colocou a joia argentina Nico Paz no topo de sua lista de prioridades para os próximos períodos de transferência. A diretoria do clube inglês avalia o atleta de 22 anos, atualmente no Como, como o nome ideal para assumir a criação e conduzir a transição de elenco em Old Trafford. A informação é do portal Fichajes.

A ofensiva por Paz ocorre no momento em que a equipe avalia o futuro do capitão Bruno Fernandes. A apuração destaca que o meia do Como é visto como “a escolha óbvia” para substituir o meia português.

Em paralelo, o Manchester United anunciou a chegada do treinador argentino Mauricio Pochettino. O técnico assinou com o clube inglês por dois anos e meio e assume o cargo após comandar a seleção dos Estados Unidos na Data Fifa.

Valores da negociação e concorrência europeia

A contratação, contudo, envolve entraves financeiros. Conforme reportado pelo portal, Arsenal, Chelsea e Paris Saint-Germain também monitoram o meia. Além do interesse de outros concorrentes da Premier League, o Como pede 119,7 milhões de euros (cerca de R$ 747,1 milhões) pela liberação do jogador.

O montante exigido pela equipe italiana é impulsionado pelo vínculo mantido com o Real Madrid. O clube espanhol estabeleceu uma cláusula de recompra fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões), além de reter 50% dos direitos econômicos sobre uma venda futura.