A demissão de Michael Carrick do comando técnico do Manchester United, confirmada nesta quinta-feira, 12, colocou Mauricio Pochettino como o principal cotado para assumir o clube. Com a equipe na 18ª colocação da Premier League, figurando na zona de rebaixamento e acumulando apenas uma vitória em dez rodadas, o ex-lateral dos Red Devils Gary Neville fez um alerta direto ao treinador argentino.

Em participação no programa “The Overlap”, Neville argumentou que o técnico só deve aceitar o desafio em Old Trafford caso receba proteção financeira e carta branca da diretoria e do grupo INEOS para reformular a zaga.

“Se eu fosse Mauricio Pochettino agora, eu literalmente me protegeria ao máximo possível. Ele fará isso por um bônus. Então, declare isso em seu contrato. Mas em segundo lugar, ele precisa de dois defensores no próximo mês de janeiro. Ele tem que insistir em conseguir dois defensores em janeiro”, disse Neville.

“Ele tem que insistir em conseguir um orçamento no próximo verão (europeu), e tem que insistir em conseguir um orçamento subsequente. Eles devem dar isso a ele, caso contrário, ele não deveria aceitar o trabalho.”, completou.

Para contextualizar a exigência, o ex-defensor relembrou o recente empate por 4 a 4 contra o Aston Villa, confronto que ampliou o jejum da equipe para oito jogos sem vitória. Na análise do ídolo do clube, a linha defensiva que concluiu a partida — com Diogo Dalot na esquerda, Noussair Mazraoui na direita e a dupla jovem de zaga com Leny Yoro e Ayden Heaven — mostrou carências estruturais que tornam impossível qualquer reação na temporada sem contratações de peso.