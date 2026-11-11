O técnico Mauricio Pochettino detalhou abertamente os bastidores de sua breve passagem pelo comando do Chelsea e apontou as divergências institucionais que culminaram em sua saída de Stamford Bridge ao término da temporada 2023/24. Em entrevista concedida à revista FourFourTwo, o treinador argentino fez uma análise contundente do cenário encontrado na equipe londrina.

“O Chelsea estava quebrado quando eu cheguei. Havia jogadores jovens fazendo suas estreias naquela temporada, e a equipe vinha sofrendo muitas derrotas em Stamford Bridge”, iniciou Pochettino.

“O momento era negativo. O objetivo era estancar a queda, recomeçar a construção, restaurar a confiança e dar aos jogadores a oportunidade de mostrar seu desempenho”, adicionou.

Por que o técnico optou por não permanecer no Chelsea?

Mesmo com a classificação para competições europeias confirmada, a rescisão ocorreu logo após o fim da competição, motivada por iniciativa da própria comissão técnica.

“Eu não queria continuar. Essa foi a minha decisão. Conversei com o Chelsea, mas minha equipe e eu fomos claros quanto à nossa posição. Sentíamos que não nos encaixávamos na maneira como o clube fazia as coisas. Ajudamos a estabilizar o Chelsea, mas não tínhamos interesse em permanecer”, completou o treinador.

Qual é o momento atual do treinador no futebol internacional?

A manifestação sobre o modelo de trabalho em Londres repercute no mercado inglês. No comando da seleção dos Estados Unidos, Pochettino também teve seu nome ligado ao Manchester United como opção para novos projetos estruturais no país