O Liverpool possui um acordo encaminhado para concretizar sua primeira contratação na janela de transferências de janeiro. O clube de Anfield superou o interesse do Chelsea e avançou nas tratativas para contratar o meio-campista Lamine Camara, atualmente no Monaco. A informação é do jornalista Lewis Steele.

Segundo a apuração, fontes ligadas ao time londrino apontam que o Liverpool estabeleceu os termos com o jogador senegalês. Anteriormente, os Blues haviam aberto conversas para contratar Camara, mas as negociações foram interrompidas após a diretoria do Chelsea recuar na operação naquele momento.

Reforço no meio-campo e planejamento de mercado

A diretoria dos Reds prioriza a chegada de um meio-campista para suprir algumas deficiências no setor, como a falta de agressividade e a ausência de consciência defensiva. Ao longo dos últimos meses, o elenco precisou improvisar alternativas e rodar peças na faixa central, utilizando atletas como Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e o jovem Trey Nyoni na função de contenção.

Além de buscar a consolidação do meio-campo, o departamento de futebol do clube monitora opções de mercado para as laterais e o ataque visando a sequência da temporada da Premier League, de acordo com a revista FourFourTwo.