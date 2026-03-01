Em um clássico londrino eletrizante e decidido nos detalhes, o Arsenal provou mais uma vez por que é o principal candidato ao título da Premier League. Jogando no Emirates Stadium, os Gunners venceram o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (1), em partida válida pela 28ª rodada. A vitória, construída com gols de defensores e marcada pela expulsão do atacante Pedro Neto, permitiu ao time da casa abrir cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City.

Bola parada e infelicidade marcam o primeiro tempo

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas esbarrando em defesas sólidas. O Arsenal, fiel ao seu estilo de pressão, encontrou o caminho do gol através da bola parada. Aos 21 minutos, Saka cobrou escanteio fechado, Gabriel Magalhães ajeitou e William Saliba apareceu livre na segunda trave para cabecear e abrir o placar, marcando seu primeiro gol na competição.

O Chelsea, que buscava se aproximar do G5, não se intimidou e manteve a posse de bola, criando perigo com Palmer e João Pedro. A persistência dos Blues foi recompensada — com uma dose de sorte — nos acréscimos da etapa inicial. Aos 47 minutos, após cobrança de escanteio de James, o zagueiro Hincapié tentou cortar, mas acabou desviando contra o próprio patrimônio, levando o empate para o intervalo.

Timber decide e expulsão complica os Blues

O segundo tempo manteve a intensidade, com Raya e Sánchez trabalhando bem para evitar gols de Enzo Fernández e Chalobah, respectivamente. No entanto, a força aérea dos Gunners voltou a ser decisiva. Aos 66 minutos, Rice cobrou escanteio e Jurrien Timber ganhou a disputa no alto para recolocar o Arsenal na frente.

A situação do Chelsea, que já era difícil, tornou-se crítica quatro minutos depois. O português Pedro Neto, que já havia recebido cartão amarelo por reclamação, cometeu falta dura em Gabriel Martinelli, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando os visitantes com um a menos em um momento crucial da partida.

Drama final e liderança consolidada

Mesmo com desvantagem numérica, o Chelsea não se entregou e pressionou nos minutos finais, transformando o goleiro Raya em um dos heróis do jogo. O arqueiro espanhol operou um milagre em chute cruzado de Garnacho já nos acréscimos. O drama atingiu o ápice aos 50 minutos do segundo tempo, quando Delap chegou a balançar as redes após rebote de Raya, mas a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada, anulando o gol de empate.

Com o triunfo, o Arsenal chega aos 64 pontos e respira mais aliviado na ponta da tabela. Na próxima rodada, os Gunners visitam o Brighton, enquanto o Chelsea tenta a recuperação contra o Aston Villa.