O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, manifestou respaldo ao atacante Alexander Isak em meio à sequência produtiva do jogador. Com gols decisivos na Premier League, o centroavante sueco vem ganhando espaço no sistema ofensivo.

“Uma coisa que Alex [Isak] tem é sentir que todos confiam nele. Todos confiam que, se o colocarmos em boas condições, ele vai marcar gols. Mas não se trata apenas disso. Sempre digo ao Alex que não basta dizer: ‘Tudo bem, vocês fazem o trabalho e eu marco os gols’. Não, você precisa nos ajudar para que possamos criar chances para você”, iniciou Iraola em entrevista coletiva.

“Você precisa contribuir com algo para que possamos retribuir. E acho que ele entende essa necessidade, essa relação. Espero que ele continue nesse mesmo nível”, finalizou.