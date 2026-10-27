O comandante do Liverpool, Andoni Iraola, abordou a proximidade com o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, antes do confronto entre as equipes pela Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, 28. Os profissionais construíram uma longa amizade originada ainda na infância, na província basca de Gipuzkoa.
Questionado sobre as frequentes menções à convivência entre ambos, Iraola recordou os anos em que atuaram juntos nas categorias de base e a trajetória dividida em campo.
“Acho que já demos, não sei, talvez 25 entrevistas falando sobre nossa relação, e posso falar de novo. Mas acho que neste momento todo mundo sabe que éramos amigos próximos, crescemos juntos, jogamos no mesmo time. Jogamos como jogadores de futebol um contra o outro, jogamos juntos na seleção da Espanha e com a seleção basca”, afirmou Iraola em entrevista coletiva.
Apesar do forte vínculo fora das quatro linhas, o treinador ressaltou que a competitividade prevalece durante os 90 minutos e que a conversa entre amigos ficará para o pós-jogo.
“Tenho sorte porque tenho muitos amigos do outro lado. Eles são bons treinadores mas, como aconteceu [na] semana passada com o Iñigo (Pérez, treinador do Villarreal), acho que depois do jogo – aconteça o que acontecer – teremos um momento para pelo menos conversar por cinco minutos um com o outro, sim”, completou Iraola.
A partida entre Liverpool e Chelsea será realizada em Anfield nesta quarta-feira às 17h, pelas oitavas de final da Copa da Liga.