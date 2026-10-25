O Liverpool venceu o Brighton and Hove por 2 a 0 na manhã deste domingo, 25, em Anfield, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Construindo o resultado ainda na primeira metade do jogo, os donos da casa mostraram eficiência para superar um adversário que vinha embalado na competição. Com o triunfo, a equipe comandada por Andoni Iraola encosta no próprio Brighton and Hove na parte de cima da tabela de classificação.

Eficiência define o placar cedo

Apesar de o Brighton and Hove terminar a partida com 64% de posse de bola, foi o Liverpool quem ditou o ritmo das ações ofensivas mais perigosas. A rede balançou pela primeira vez aos 17 minutos. Após ter um gol anulado no mesmo minuto, o time da casa contou com um gol contra de Pascal Groß para abrir o placar.

Sem dar tempo para a reação dos visitantes, o Liverpool ampliou logo em seguida, aos 21 minutos, quando Bradley Barcola deu a assistência para Alexander Isak marcar o segundo.

Defesa sólida garante o resultado

No segundo tempo, o cenário de controle territorial do Brighton and Hove se manteve, mas esbarrou na solidez defensiva do Liverpool. Os visitantes finalizaram 12 vezes ao longo do jogo, mas apenas uma foi na direção do gol, exigindo uma única defesa do goleiro Alisson Becker.

Do outro lado, o Liverpool foi mais letal: das 11 finalizações totais, quatro foram no alvo, obrigando Verbruggen a trabalhar em três oportunidades. O jogo terminou sem cartões para o Liverpool, enquanto o Brighton and Hove recebeu dois amarelos, aplicados a Olivier Boscagli e Costinha.

Situação na tabela e próximos compromissos

O resultado teve impacto direto na briga pelas primeiras posições. Contando este jogo, o Liverpool soma agora três vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato e chega aos 15 pontos, ocupando a 4ª colocação. Já o Brighton and Hove, que vinha de quatro vitórias consecutivas na competição, estaciona nos 16 pontos, mas segue à frente, no 3º lugar.

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As duas equipes terão clássicos pela frente na próxima rodada do Campeonato Inglês. O Brighton and Hove joga no sábado, 31, contra o Manchester City. No domingo, 1º, o Liverpool recebe o Arsenal. No meio da semana seguinte, ambos têm compromissos continentais: o Liverpool visita o Fenerbahce na quarta-feira, 4, pela Uefa Champions League, e o Brighton and Hove encara o Getafe na quinta, 5, pela UEFA Conference League.