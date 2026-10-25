O Hull City e o Brentford empataram em 1 a 1 na manhã deste domingo, 25, no MKM Stadium, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Os donos da casa saíram na frente com um gol de pênalti no primeiro tempo, mas os visitantes, que tiveram maior controle da posse de bola e mais finalizações no alvo, buscaram a igualdade na etapa final.

Pênalti e vantagem inicial

Atuando sob o comando do técnico Jakirović em uma formação 5-4-1, o Hull City encontrou o gol na primeira metade do jogo. Aos 23 minutos, o defensor Aaron Hickey, do Brentford, recebeu o único cartão amarelo da partida. Logo na sequência, aos 24 minutos, Oliver McBurnie cobrou pênalti e converteu, colocando os mandantes em vantagem.

Apesar de o Brentford terminar o jogo com 58% de posse de bola e trocar 441 passes contra 327 do adversário, a equipe foi para o intervalo em desvantagem no placar.

Empate e goleiro em destaque

No segundo tempo, o técnico Keith Andrews promoveu mudanças no Brentford aos 62 minutos, com as entradas de Jaidon Anthony e Mikkel Damsgaard. A resposta no placar foi imediata: aos 63 minutos, Dango Ouattara balançou as redes após assistência de Igor Thiago, decretando o empate.

O Brentford seguiu mais perigoso e registrou 14 finalizações totais, sendo seis no gol ao longo da partida. O volume ofensivo exigiu que o goleiro Tzolakis, do Hull City, trabalhasse com cinco defesas para sustentar o empate.

Do outro lado, o goleiro Kelleher fez apenas uma intervenção nas duas finalizações certas dos mandantes.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Hull City chega a 10 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. A equipe vive um jejum na competição: contando este jogo, são três empates e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. Já o Brentford vai a 11 pontos, na 6ª posição, somando uma vitória, três empates e uma derrota em seu recorte recente de cinco partidas pelo campeonato.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pelo Campeonato Inglês. O Hull City recebe o Ipswich Town, enquanto o Brentford joga em casa contra o Nottingham Forest.