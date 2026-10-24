O clássico londrino entre o Chelsea e o Tottenham, disputado neste sábado, dia 24, em Stamford Bridge pela Premier League, ficou marcado pela infelicidade do goleiro belga Mike Penders. Aos 32 minutos do segundo tempo (77′), o camisa 1 cometeu uma falha incomum que inaugurou o placar para a equipe visitante.

Como ocorreu o lance decisivo

Segundo registro divulgado pelo portal Sky Sports, a jogada se originou em uma cobrança de escanteio batida pelo meio-campista Mateus Fernandes. Ao tentar sair para afastar o perigo pelo alto com um soco, Penders calculou mal o movimento e tocou a bola diretamente contra as próprias redes.

Escalado como titular do Chelsea em decorrência de lesão de Emiliano Martínez, o goleiro de 21 anos sofreu o revés em momento crucial. O gol contra colocou o Tottenham em vantagem de 1 a 0 e desestabilizou o time mandante nos minutos finais.

O desfecho do clássico em Stamford Bridge

O cenário para os mandantes piorou logo em seguida com a expulsão do atacante Cole Palmer, que recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Chelsea com dez jogadores em campo. Em vantagem numérica, o rival aproveitou os espaços e ampliou a contagem para 2 a 0 com gol de Mathys Tel, confirmando o resultado positivo fora de casa.