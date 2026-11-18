O meio-campista espanhol Juan Mata anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira, 18, aos 38 anos de idade. A confirmação do encerramento da trajetória profissional ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e gravado no vestiário do Juventud Estadio, em Oviedo, clube de sua infância.
“Às vezes, amar é… deixar ir. Obrigado, futebol”, afirmou o ex-meia.
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Trajetória de títulos na Europa e na seleção espanhola
Revelado pelas categorias de base do Real Madrid, o meia iniciou a carreira profissional no Castilla e destacou-se com a camisa do Valencia, equipe pela qual conquistou a Copa do Rei em 2008. Transferido para o futebol inglês, viveu fase vitoriosa pelo Chelsea, onde venceu a Liga dos Campeões da UEFA em 2011/12, a Copa da Inglaterra e a Liga Europa. Em 2014, chegou ao Manchester United, clube em que acumulou 285 partidas, 51 gols e novas taças continentais e nacionais.
Pela seleção espanhola principal, Juan Mata participou do ciclo histórico que rendeu os troféus da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012.
Passagem pela Oceania e legado com o Common Goal
Nas últimas temporadas, Mata defendeu o Galatasaray na Turquia, o Vissel Kobe no Japão e atuou na liga australiana pelo Western Sydney Wanderers e pelo Melbourne Victory. Em sua última temporada, somou cinco gols e 13 assistências em 25 jogos, recebendo a Johnny Warren Medal de melhor atleta da competição local.
Ao longo de 20 anos como profissional, o espanhol totalizou mais de 700 partidas oficiais, 158 gols marcados e 175 assistências. Fora de campo, Mata ganhou notoriedade global pela criação do movimento Common Goal, fundado em 2017 para engajar atletas e treinadores na doação de parte de seus rendimentos a causas sociais.