O meio-campista Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain e da seleção espanhola, não hesitou ao comparar duas das maiores taças do futebol internacional: a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões. Em entrevista ao jornal OK Diario, o jogador apontou o torneio de seleções como a sua preferência.

“O Mundial. Já foi difícil ganhar uma, e duas também. Agora sabemos que vai ser muito complicado ir em busca da terceira, mas se pudermos ganhá-la, seria incrível”, afirmou o meia campeão Mundial em 2026.

Por ter vencido todos os maiores troféus da temporada, o meia do PSG foi um dos candidatos a levar a Bola de Ouro 2026. No entanto, na premiação que terminou com Harry Kane em primeiro, o espanhol terminou na 10ª posição.

Relevância no cenário internacional

A declaração do atleta de 30 anos ressalta o prestígio inabalável que a competição da Fifa mantém entre os futebolistas de elite, sobressaindo-se até mesmo ao principal torneio de clubes do continente europeu. Titular frequente no clube francês e nome constante nas convocações da seleção espanhola, o meio-campista mantém o foco nas principais disputas do calendário esportivo.