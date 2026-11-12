A Espanha confirmou seu favoritismo e manteve o aproveitamento de 100% na Liga das Nações. Jogando no Estádio Letná, em Praga, sob frio de 4°C, a campeã do mundo dominou a posse de bola e venceu a República Tcheca por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada do Grupo C da primeira divisão. Os visitantes chegaram a 15 pontos, enquanto os tchecos seguem zerados.
A equipe comandada por Luis de la Fuente tomou a iniciativa desde os primeiros minutos, terminando o jogo com 70% de posse de bola e 22 finalizações. Aos 32 minutos do primeiro tempo, a Espanha quase abriu o placar quando Marc Cucurella ajeitou e Pau Cubarsí cabeceou no travessão após escanteio.
Pouco depois, o árbitro foi ao monitor do vídeo e marcou pênalti por toque de braço de Lukás Ambros dentro da área. Álex Baena cobrou forte no canto direito do goleiro Matej Kovář, que quase defendeu, para fazer 1 a 0. Antes do intervalo, Fabián Ruiz ainda acertou a trave esquerda, ampliando a sensação de controle espanhol.
No segundo tempo, a Espanha chegou a balançar as redes logo aos dois minutos com Yeremy Pino, mas o lance foi anulado por impedimento após longa revisão do VAR. A República Tcheca, que não acertou nenhuma finalização no gol durante toda a partida, teve sua melhor chance aos 23: Vladimir Coufal cobrou falta na área, Unai Simón saiu mal do gol e Adam Hložek cabeceou no travessão. A situação dos mandantes se complicou de vez quando Ladislav Krejčí cometeu falta para parar um ataque e o árbitro, após nova intervenção do vídeo, anulou o cartão amarelo inicial e aplicou o vermelho direto.
Com um jogador a mais, a Espanha administrou a vantagem e exigiu boas intervenções de Kovář, que terminou o jogo com três defesas. Já nos acréscimos, Marc Pubill, que havia entrado na vaga de Pedro Porro, finalizou para fechar o placar em 2 a 0.
Com o triunfo, a Espanha segue isolada na liderança da chave, enquanto a República Tcheca permanece na última posição. No próximo domingo, 15, os espanhóis recebem a Inglaterra, e os tchecos visitam a Croácia, pela Liga das Nações.