A seleção da Espanha confirmou o favoritismo e venceu a República Tcheca por 3 a 1 neste sábado, 3, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. Em partida válida pela terceira rodada da Liga A (Grupo C) da Uefa Nations League, os donos da casa controlaram as ações do início ao fim. Com o resultado, a equipe espanhola chega a nove pontos e mantém o aproveitamento perfeito, enquanto os tchecos amargam a terceira derrota seguida e seguem com zero pontos na competição.

Início avassalador e controle espanhol

A superioridade espanhola ficou evidente logo nos primeiros minutos, refletida nos 70% de posse de bola e nos 761 passes trocados ao longo do jogo. A equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente não demorou a abrir o placar. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Lamine Yamal balançou as redes após receber assistência de Daniel Olmo.

Mantendo a pressão ofensiva, que resultou em 18 finalizações totais contra apenas cinco do adversário, a Espanha ampliou a vantagem aos 35 minutos, com gol de Rodrigo Hernandez Cascante. Do outro lado, o goleiro tcheco Antonin Kinsky foi bastante exigido para evitar um placar mais elástico, terminando a partida com sete defesas.

Desconto tcheco e expulsão definem o duelo

No segundo tempo, a República Tcheca conseguiu responder. Aos 69 minutos, Jiri Slama marcou para os visitantes, aproveitando passe de Adam Hložek. No entanto, qualquer chance de reação foi freada pela indisciplina. Aos 85 minutos, Ladislav Krejčí recebeu o cartão vermelho direto, deixando os tchecos com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica, a Espanha sacramentou a vitória aos 89 minutos, quando Mikel Merino, que havia entrado no lugar de Pedri, marcou o terceiro gol. A reta final ainda foi marcada por um excesso de faltas da equipe visitante, que terminou o jogo com seis cartões amarelos e uma expulsão.

Publicidade Espaço reservado para anúncio

Situação na tabela e próximos compromissos

O triunfo em Oviedo consolida o excelente momento da Espanha, que já vinha de duas vitórias e agora soma nove pontos no Grupo C da Liga A. Já a República Tcheca permanece em situação delicada, sem pontuar após três rodadas. As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 6, pela Nations League. A Espanha enfrenta a Croácia, enquanto a República Tcheca busca a recuperação diante da Inglaterra.