Desde que venceu a Copa do Mundo pela Espanha, Lamine Yamal contabiliza mais participações em gols do que jogos. Ao todo, ele balançou as redes em 14 oportunidades e contribuiu com 12 assitências, em 22 partidas disputadas.

A excelente atuação contra o Bétis neste sábado, 17, contribuiu para os números impressionantes.

Além disso, desde a Copa, o jovem craque deixou de ganhar apenas um jogo, contra Cabo Verde, na estreia do torneio.

Barcelona e Espanha

Presença nos últimos 11 jogos da seleção espanhola, Yamal marcou cinco gols e distribuiu duas assistência. Nesse período, foi campeção mundial e ajudou a equipe a liderar o Grupo A3 da Liga das Nações da Europa.

Já pelo Barça, o atacante soma 10 gols e 10 assistência em 11 partidas — números que evidenciam uma das forças da equipe de Hansi Flick, que mantém o primeiro lugar de La Liga com campanha perfeita: 27 pontos em nove jogos.