O elenco e a comissão técnica do Real Madrid prestaram uma homenagem em forma de minuto de silêncio em memória do atacante Jesús de Miguel, que defendia o Tenerife. A demonstração de respeito reuniu jogadores e integrantes do departamento de futebol, antes do início do treinamento desta terça, 3.

O ato foi realizado no gramado da Cidade Real Madrid, onde todos os atletas presentes se perfilaram em sinal de luto pelo atleta espanhol. O atacante Jesús de Miguel faleceu aos 30 anos após não resistir às consequências de um choque sofrido durante a partida entre o Tenerife e o FC Andorra.

Além do momento de silêncio nas instalações de treinamento, o clube merengue publicou um comunicado formal de pesar direcionado aos familiares do atleta e à equipe das Ilhas Canárias.

Diversos clubes e entidades ligadas ao futebol espanhol e internacional também divulgaram mensagens de condolências pelo falecimento do atacante.