Mesmo com poucos minutos em campo e cobiçado por equipes da Premier League, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold definiu que continuará no Real Madrid. O jogador descarta uma saída na janela de transferências de janeiro e planeja brigar por espaço na equipe espanhola.

Disputa por posição no time merengue

Alexander-Arnold vive uma fase desafiadora em Madri. Atualmente, o defensor inglês figura como terceira opção na lateral direita, disputando posição com Federico Valverde e Denzel Dumfries.

A situação ficou evidente no clássico diante do Barcelona, vencido pelo clube madrilenho por 2 a 1. Na ocasião, Valverde começou como titular, Dumfries entrou no decorrer da partida e o inglês foi a campo apenas nos acréscimos. Ao todo na temporada, o lateral disputou sete jogos, iniciando apenas quatro vezes entre os titulares.

Interesse inglês e decisão pela permanência

O momento de menor protagonismo abriu espaço para sondagens no futebol inglês. O Liverpool avalia um possível retorno do atleta formado em suas categorias de base, enquanto o Chelsea também monitora o cenário.

O jogador decidiu focar exclusivamente em recuperar espaço no Real Madrid, afastando qualquer transferência imediata. Embora a sequência da temporada possa alterar o contexto do elenco, a prioridade do lateral é se consolidar na equipe merengue.