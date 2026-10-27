O Real Madrid voltou a colocar o meio-campista argentino Alexis Mac Allister, do Liverpool, como alvo prioritário para fortalecer o setor central de sua equipe. De acordo com informações divulgadas pela revista FourFourTwo a partir de relatórios da imprensa espanhola, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, acompanha atentamente os desdobramentos sobre o futuro do atleta em Anfield.

O interesse da diretoria madrilenha se apoia na situação contratual do jogador de 27 anos. Mac Allister possui vínculo com a equipe inglesa até junho de 2028, mas conversas para uma eventual prorrogação ainda não avançaram de forma definitiva. A direção merengue avalia o cenário para construir uma oportunidade de negócio visando os próximos ciclos do mercado internacional.

Contratado pelo Liverpool em 2023 junto ao Brighton por um valor estimado em cerca de 55 milhões de libras, o campeão mundial pela seleção argentina é um dos melhores da posição na Premier League. Sob o comando técnico de Arne Slot, o meio-campista passou a ter papel central no esquema da equipe. Agora, com Iraola, segue sendo destaque.