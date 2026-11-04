O Real Madrid alcançou um acordo verbal para a contratação do atacante JJ Gabriel, promessa de 16 anos formada nas categorias de base do Manchester United. A diretoria merengue acelerou as tratativas e assumiu a liderança na disputa, superando o interesse direto do rival Barcelona.

Como está a negociação com o atacante

Segundo o portal The Athletic, o projeto apresentado pela equipe espanhola prevê um contrato de longo prazo para o jovem inglês, com previsão de integração a partir da janela de transferências de janeiro.

Além da concorrência do Barcelona, potências como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique acompanhavam a situação do atleta, mas recuaram diante das condições e da escolha manifestada pelo estafe do jogador. A oficialização da transferência ainda necessita da homologação formal das normas regulamentares da Fifa para transações internacionais envolvendo menores de idade.

Quem é JJ Gabriel e o motivo da saída

O atacante ganhou destaque internacional com exibições expressivas na base em Manchester, trajetória premiada com o troféu Jimmy Murphy de melhor atleta jovem do clube na última temporada.

Em setembro, JJ Gabriel pediu a rescisão de seu contrato após divergências sobre a falta de espaço e projeção na equipe principal dos Diabos Vermelhos, escolhendo seguir seu desenvolvimento profissional na Espanha.