O Barcelona não planeja abrir negociações para a saída de Gavi no mercado da bola. Mesmo diante de uma baixa minutagem no início da temporada 2026-27, a diretoria do clube catalão trata o atleta de 22 anos como um pilar indispensável para o futuro da equipe.

De acordo com apuração do jornalista Fabrizio Romano, a cúpula blaugrana não tem qualquer interesse em ouvir propostas pelo jogador. Criado nas categorias de base do clube, o jovem permanece totalmente respaldado internamente.

Qual é a postura da comissão técnica sobre os minutos de Gavi?

Em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira, dia 2, o técnico Hansi Flick abordou a situação do meio-campista na véspera do confronto diante do Aston Villa pela Champions League. O treinador destacou a qualidade do camisa 6, classificando-o como uma alternativa constante, e apontou que o foco atual é a recuperação gradual da sua melhor condição competitiva.

A minutagem reduzida é reflexo de cautela com o histórico médico recente do atleta. Desde a promoção ao elenco profissional em 2021, Gavi já acumulou 595 dias no departamento médico e desfalcou a equipe em 116 partidas oficiais, sobretudo por conta de graves lesões no joelho.

Como está a sequência de jogos do meio-campista?

Na atual temporada europeia, o jogador participou de sete partidas e somou 191 minutos em campo. Ele começou como titular em duas rodadas de LaLiga e entrou no decorrer de três jogos da Liga dos Campeões.

Após o compromisso continental no meio de semana, a equipe viaja para enfrentar o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, antes da pausa no calendário para as datas Fifa do mês de novembro.