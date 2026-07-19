O sorriso de campeão de Lamine Yamal traduz o sentimento de um dever cumprido antes da hora. Uma tarefa escolar entregue antes do prazo para um jovem. Antes até do que os seus ídolos Neymar e Lionel Messi, esse derrotado com a Argentina pela Espanha neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

Messi foi campeão só no Catar 2022, quando tinha 35 anos e prometia “desfrutar” de cada jogo em uma precipitada aposentadoria. Neymar, aos 34, disputou quatro edições, duas a menos que Messi e nunca conseguiu esse título.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

A participação de Yamal pode não ter sido das mais exuberantes, mas se fez o que fez em sua primeira Copa do Mundo, pode-se esperar muito mais ao longo da carreira. O jovem de 19 anos termina a Copa com um gol marcado e nenhuma assistência. Na final, foram três finalizações, sendo uma só em gol.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Um chute cara a cara com Dibu Martínez, uma finalização para fora, dribles e muitos dribles. Também teve uma dominada de bola espetacular, daquelas de separar para os melhores lances do Mundial. Yamal tem aquela intimidade com a bola que só os craques têm.

Quando criança, por mais que ainda bebê tenha passado pelas mãos de Messi, o espelho do jogador do Barcelona era Neymar. O jeito irreverente de se vestir, e de jogar futebol, lembra Neymar em determinado momento da carreira do brasileiro. O espanhol seguiu os seus próprios passos, conquistou títulos importantes e agora o reflexo mudou.

Yamal já é três vezes campeão de LaLiga (2022/2023, 2024/2025 e 2025/2026), campeão da Copa do Rey (2024/2025) e da Supercopa da Espanha (2025 e 2026). Com a seleção, conquistou a Eurocopa (2024), quando foi eleito o melhor jogador jovem. No Bola de Ouro do ano passado, ficou com a segunda colocação, perdendo para o compatriota Rodri. Agora vem a Copa do Mundo.

O atacante, empurrado para a ponta esquerda para em tese aproveitar o seu pé esquerdo, caiu de rendimento na segunda etapa. Pareceu ter sentido o peso da final. Chegou a levar um tranco de Tagliafico já na prorrogação. Ali, dentro de campo, parou para observar Messi. Bem verdade que o outro ídolo, 20 anos mais velho, também não se encontrava no melhor dos seus momentos. Os 33º C às 15h, horário do pontapé inicial, castigaram o veterano.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Lionel Messi em ação na final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha no Metlife Stadium (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Espanha e Argentina duelam pelo título da Copa do Mundo de 2026 (Alexandre Battibugli/PLACAR) Veja também Uniforme ovo frito: o Brasil de camisa amarela e calção branco em Copas Corinthians x Vasco: imagens do confronto pela 13ª rodada