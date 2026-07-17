Lionel Messi conseguiu arrancar risos da plateia nesta sexta-feira, 17, em um evento em Nova York. O craque da Argentina comentou pela primeira vez nesta Copa do Mundo a foto com Lamine Yamal, quando o Espanhol ainda era bebê.

A final entre Espanha e Argentina acontece neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Se os espanhóis buscam o segundo título, os argentinos querem a quarta estrela.

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Tom Brady, um dos maiores jogadores da história do futebol americano, sete vezes campeã da NFL, foi um dos convidados a fazer uma pergunta para os astros do futebol presentes no palco e escolheu Messi. Ao perguntar em inglês, Messi não percebeu que estava sendo chamado por Brady e a cena causou risos.

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“Desejo sempre o melhor para ele [Lamine]. Está em sua primeira Copa, é um dos melhores jogadores do mundo, tem toda a carreira pela frente. Essa foto é uma loucura. Lamine era bebê quando fizemos essa foto e agora estamos nós dois disputando essa Copa do Mundo. É uma honra tremenda, desejo sorte, por que ele vem de Barcelona também e tentaremos fazer a nossa melhor partida para que ele e a Espanha não consigam fazer a sua melhor versão. E nós também temos as nossas armas”, disse o jogador que fez história no Barcelona.

A história por trás da foto Messi x Yamal

A foto, que voltou a aparecer nesta semana, após as classificações da Espanha e da Argentina, foi feita em 2007. Messi não sabia o que fazer com o bebê quando foi convidado para participar de uma campanha de um calendário da Unicef. O ensaio foi feito em um estúdio montado no Camp Nou.

Messi, hoje com 39 anos, está em sua sexta Copa do Mundo. Participou das edições da Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018, Catar 2022 e agora no Canadá, México e EUA 2026. Yamal, com 19 anos, está em seu primeiro Mundial.

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