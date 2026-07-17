O capitão Rodri chamou publicamente a atenção dos jogadores da seleção espanhola nesta sexta-feira, 17, às vésperas da final da Copa do Mundo. O meio-campista ainda fez um alerta para a partida contra a Argentina.

A grande final acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Rodri e o técnico Luis de la Fuente foram os designados pela Espanha para a entrevista coletiva no Javits Center, um complexo de eventos em Nova York. O jogador filosofou e disse que “quanto mais conta de ganhar, menor a chance de perder.”

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“Esse lado mental do jogo é uma parte mais do futebol. Vamos ver como o jogo sairá. Gosto de pensar que [a Argentina] é uma seleção que vá dar o máximo e tratará de jogar o seu jogo. Se entrarmos nessa fase do jogo, temos que jogar o nosso e não entrar em provocações”, disse Rodri.

De la Fuente não concordou com o que foi colocado como um “jogo sujo dos argentinos”. Na semifinal contra a Inglaterra, por exemplo, os jogadores rivais se surpreenderam com a intensidade da partida, que terminou com quatro cartões amarelos, alto para os padrões de Copa do Mundo.

“Tenho uma admiração extraordinária pela seleção argentina. Não posso dizer nada além de admiração e reconhecimento. Vamos utilizar nossas armas, mas armas futebolísticas. Minimizar as virtudes do rival e tratar de ganhar”, disse De La Fuente.

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