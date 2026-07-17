O zagueiro Ibrahima Konaté, da França, respondeu às provocações de Lamine Yamal. Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, o defensor jurou vingança contra o ponta da Espanha. A seleção francesa volta a campo neste sábado, 18, contra a Inglaterra, pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

“Estávamos muito motivados, mas não conseguimos. A Espanha simplesmente foi melhor. Se eles estão entrando em nossa cabeça? Não, não estão entrando em nossa cabeça. A gente abstrai tudo o que eles dizem. E também, só um jogador falou. Não foram muitos, apenas um jogador. É algo que alimenta, que permite performar melhor. Mas esse não é o final da nossa carreira, vamos ter que nos reencontrar. Vamos ver nesse momento”, disse Konaté, conforme registrado pelo ge.

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Antes da semifinal entre Espanha e França, vencida pelos espanhóis por 2 a 0, Yamal já vinha provocando os adversários. Às vésperas do duelo, o jogador publicou fotos relembrando seus gols contra os franceses.

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Depois da classificação diante da França, Yamal voltou a provocar os franceses. Em suas redes sociais, o ponta publicou um vídeo e ironizou com a legenda: “ESPAÑAAAA EN LA FINAL!!! pardon, pardon😭 (Espanhaaaa na final!!! Perdão, perdão)”.

Disputa de terceiro lugar

A França enfrenta a Inglaterra neste sábado, 18, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, pelo terceiro lugar da Copa. Ao longo da história, os franceses venceram a disputa em duas ocasiões (1958 e 1986) e perderam uma (1982). Durante a coletiva, Konaté foi questionado sobre o jogo.

“É claro que este não era o nosso objetivo. Mas nos motivamos, nos apoiamos e temos um dever, como franceses, como jogadores da seleção da França. Muitos jogadores gostariam de jogar esse jogo, mas não vou dizer que é fácil. É claro que é difícil, porque lutamos todos os jogos para estar na final”, disse Konaté, conforme registrado pelo ge.

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