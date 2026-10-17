O Barcelona segue imparável no Campeonato Espanhol 2026/27. Neste sábado, 17, a equipe foi ao Estádio de La Cartuja, em Sevilha, e goleou o Betis por 5 a 2, em jogo válido pela 9ª rodada. Em uma partida de sete gols, os donos da casa chegaram a equilibrar as ações e tiveram um gol de empate anulado pelo VAR no primeiro tempo, mas uma expulsão na etapa final abriu caminho para o domínio absoluto dos visitantes, que mantêm o aproveitamento perfeito na liderança do torneio.

O peso do VAR antes do intervalo

Fiel ao estilo, o Barcelona tomou o controle da posse de bola desde o apito inicial, terminando a partida com 69% de domínio. A superioridade se transformou em vantagem aos 10 minutos, quando Lamine Yamal limpou a marcação na entrada da área e finalizou de canhota no ângulo direito do goleiro Álvaro Vallés.

O Betis, no entanto, encontrou forças para reagir e empatou aos 27 minutos: Pablo Fornals cruzou da direita e Diego Valentín Gómez apareceu na pequena área para marcar de cabeça.

A reta final do primeiro tempo reservou os momentos de maior tensão. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, Rodri subiu sozinho no meio da área e recolocou o time catalão na frente. Apenas dois minutos depois, Giovani Lo Celso acertou um belo chute de fora da área que seria o novo empate do Betis.

Contudo, a arbitragem foi chamada ao monitor do VAR e anulou o lance por um toque no braço de Cucho Hernández na origem da jogada, frustrando a torcida local antes do intervalo.

Expulsão define o rumo da goleada

A volta para o segundo tempo manteve o ritmo acelerado. Aos seis minutos, Yamal rolou para o meio da área e Gabriel Jesus empurrou para a rede, ampliando para 3 a 1. A resposta andaluz foi imediata: aos oito minutos, Abde Ezzalzouli recebeu livre e bateu no canto esquerdo de Joan García, recolocando o Betis no jogo.

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O cenário, porém, mudou drasticamente aos nove minutos da etapa final. Facundo Bernal se desentendeu no meio de campo, deu uma cabeçada no adversário e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Betis com um homem a menos.

A partir daí, o Barcelona ditou o ritmo. Aos 17 minutos, após cobrança de falta de Yamal na barreira, Pau Cubarsí desviou de cabeça e Eric García, que havia entrado no intervalo, completou para o gol.

Com o adversário desgastado, o time visitante fechou a conta aos 36 minutos. Dani Olmo, acionado no segundo tempo, acertou um bonito chute colocado de fora da área para selar o 5 a 2. O placar só não foi mais elástico porque Vallés terminou o jogo com cinco defesas realizadas.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Barcelona chega aos 27 pontos e segue isolado na 1ª colocação, ostentando nove vitórias em nove jogos. O Betis, que conheceu sua segunda derrota na competição, permanece no 3º lugar, com 19 pontos.

As duas equipes voltam suas atenções para a Uefa Champions League no meio de semana. O Barcelona entra em campo na terça-feira, 20, contra o Paris Saint-Germain, fora de casa. O Betis joga na quarta-feira, 21, diante do Feyenoord, como mandante. Pelo Campeonato Espanhol, ambos jogam no domingo, 25: o Barça faz o clássico contra o Real Madrid, enquanto os béticos visitam o Celta de Vigo.